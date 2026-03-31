Analyse: Sysco-Aktie

Wenn Sie in Nordamerika unterwegs sind, dann ist es möglich, dass Sie da auf den Straßen Trucks sehen, auf denen Lebensmittel abgebildet sind. Dazu der Spruch "at the heart of food and service" und der Firmenname: "Sysco". Der Spruch bringt treffend auf den Punkt, um was es bei Sysco geht:
Das Unternehmen ist der größte Vertriebspartner für zahlreiche Schulen, Hotels, Restaurants inklusive Ketten, Gesundheitseinrichtungen, Altenheime, Supermärkte...
Das Geschäft von Sysco ist das Liefern von Lebensmitteln. Und zwar nicht nur von unbehandelten Waren - sondern auch von Leckereien. So werden zum Beispiel in Nordamerika europäische Spezialitäten vertrieben. Das alles schön profitabel, was quartalsweise Dividendenzahlungen erlaubt. Sysco macht keine plumpe Werbung, sondern gibt z.B. ein geschmackvolles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Das Unternehmen ist der größte Vertriebspartner für zahlreiche Schulen, Hotels, Restaurants inklusive Ketten, Gesundheitseinrichtungen, Altenheime, Supermärkte...
Das Geschäft von Sysco ist das Liefern von Lebensmitteln. Und zwar nicht nur von unbehandelten Waren - sondern auch von Leckereien. So werden zum Beispiel in Nordamerika europäische Spezialitäten vertrieben. Das alles schön profitabel, was quartalsweise Dividendenzahlungen erlaubt. Sysco macht keine plumpe Werbung, sondern gibt z.B. ein geschmackvolles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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