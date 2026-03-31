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Dow Jones News
31.03.2026 10:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Fester mit gemäßigteren Tönen im Iran-Krieg

DJ MÄRKTE EUROPA/Fester mit gemäßigteren Tönen im Iran-Krieg

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind mit leichten Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Etwas stützend wirkt ein Bericht des "Wall Street Journal". Demnach soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, den Iran-Krieg zu beenden auch ohne Öffnung der Straße von Hormus. Diese ist seit geraumer Zeit faktisch geschlossen. Trump spricht derweil weiter von erheblichen Fortschritten in den Friendensverhandlungen mit dem Iran, zugleich bereiten die USA aber offenbar eine begrenzte Bodenoffensive vor.

Die bisherigen Schäden, die durch den Iran-Krieg entstanden seien, lassen sich indes kaum beziffern. "Die gestiegenen Energiepreise und die Verknappung von Rohöllieferungen bleiben ein Problem. Sollte der Krieg im Iran beendet werden und die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleiben, würde das den europäischen Unternehmen nur bedingt helfen", so die Einschätzung von CMC.

Der DAX gewinnt im frühen Geschäft 0,7 Prozent auf 22.725 Punkte, auch für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,7 Prozent auf 5.578 Punkte nach oben. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent notiert knapp unter der Marke von 113 Dollar. An den Anleihemärkten geben die Renditen leicht nach, während am Devisenmarkt der Euro kaum verändert bei 1,1471 Dollar notiert.

Datenmäßig steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Vormittag im Fokus. Für März wird mit einem starken Anstieg der Inflation um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat nach zuvor 0,6 Prozent gerechnet. Damit würde der Iran-Krieg erste Spuren hinterlassen.

Am Nachmittag werden in den USA der Chicago-Einkaufsmanagerindex sowie der Index des Verbrauchervertrauens März veröffentlicht. In beiden Fällen werden rückläufige Lesungen erwartet.

Die Gespräche über einen anteiligen Ausstieg aus dem Lebensmittel-Geschäft bei Unilever (+0,9%) lösen weiterhin keine Begeisterungsstürme bei den Anlegern aus. Bei der Transaktion soll das Lebensmittel-Geschäft mit dem US-Gewürzhersteller McCormick zusammengelegt werden. Wie RBC anmerkt, würde Unilever nach einem Deal 65 Prozent des neuen Unternehmens besitzen - von einem Exit könne also keine Rede sein.

Nach besseren Zahlen legt die Energiekontor-Aktie um 4,4 Prozent zu. Der Vosteuergewinn für das abgelaufene Jahr liegt mit 40,5 Millionen Euro über der MPCM-Schätzung von 36,1 Millionen Euro. Auch der Dividendenvorschlag von 1 Euro je Aktie ist besser als die Prognose von 0,60 Euro. Für 2026 kalkuliert das Unternehmen mit einem Vorsteuergewinn zwischen 40 und 60 Millionen Euro. Das liegt in der Mitte indes klar unter der Warburg-Erwartung von 69,2 Millionen Euro.

Im Vorfeld der Ergebnisse von Beiersdorf (+0,6%) für das erste Quartal 2026 hat Metzler seine Schätzungen feinjustiert und das Papier auf "Hold" gesenkt. Die Analysten prognostizieren einen verhaltenen Jahresstart mit einem flächenbereinigten Rückgang von 4,3 Prozent im Konsumgütergeschäft im ersten Quartal. Nach einer Herunterstufung auf "Hold" durch Kepler Cheuvreux geben BASF um 1,3 Prozent nach. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.578,12  +0,7   36,33    5.541,79      16,8 
Stoxx-50    4.882,37  +0,7   33,60    4.848,77      11,9 
DAX      22.725,23  +0,7   162,35    22.562,88      19,9 
MDAX      28.013,66  +0,8   213,17    27.039,42      15,3 
TecDAX     3.403,23  +0,6   18,86    3.091,28      4,8 
SDAX      16.463,29  +0,5   73,50    13.062,07      22,4 
CAC       7.822,37  +0,6   49,92    7.772,45      10,0 
SMI      12.810,02  +1,1   141,35    12.668,67      11,4 
ATX       5.297,55  +0,1    3,67    5.293,88      38,3 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr 
EUR/USD      1,1471  +0,1   0,0006     1,1465     1,1451 
EUR/JPY      183,15  +0,1   0,1000     183,05    182,7600 
EUR/CHF      0,9175  +0,1   0,0012     0,9163     0,9163 
EUR/GBP      0,8688  -0,1  -0,0004     0,8692     0,8684 
USD/JPY      159,65  -0,0  -0,0700     159,72    159,5800 
GBP/USD      1,3201  +0,1   0,0016     1,3185     1,3183 
USD/CNY      6,9063  -0,1  -0,0056     6,9119     6,9134 
USD/CNH      6,911  -0,1  -0,0040     6,9150     6,9186 
AUS/USD      0,6865  +0,2   0,0014     0,6851     0,6848 
Bitcoin/USD  67.249,52  +1,0   656,20    66.593,32   67.387,43 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     102,26  -0,6   -0,62     102,88 
Brent/ICE     112,58  -0,2   -0,20     112,78 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.563,99  +1,2   53,75    4.510,24 
Silber       73,09  +4,4    3,11      69,98 
Platin     1.936,90  +2,0   37,40    1.899,50 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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March 31, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)

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