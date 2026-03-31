Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Krieg bleibt das beherrschende Thema an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Dabei schlage das Pendel mal in Richtung Eskalation des Konflikts, mal in Richtung Deeskalation und Bemühungen um eine diplomatische Lösung aus. Die Verunsicherung bleibe groß und die Volatilität sei erhöht. Immerhin sei die Risikoaversion zu Anfang der Woche nicht weiter gestiegen, wenngleich die Öl- und Gaspreise erneut zugelegt hätten und US-Präsident Trump mit der Vernichtung der iranischen Ölinsel Charg gedroht habe. Seine Aussagen würden aber zwischen Drohungen und Diplomatie schwanken und sie dürften inzwischen mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Der gemeldete INFLATIONSANSTIEG in Deutschland auf 2,7% sei zu erwarten gewesen und habe keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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