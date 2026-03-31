Das Bundesumweltministerium hat eingeräumt, dass das Antragsportal für die neue E-Auto-Förderung nicht wie erwartet zum 1. Mai 2026 freigeschaltet werden kann. Vielmehr geht die Behörde nun von einem Startschuss im Laufe des Monats Mai aus. Und: Auch die exakten Förderbedingungen, ohne die das Portal sowieso nicht starten kann, verzögern sich. Gegenüber dem Fachmedium "kfz-betrieb" hat eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums (BMUKN) eingeräumt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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