© Foto: DALL-EDrastische Warnung und abstürzende Aktien: Die Cybersecurity-Welt steht vor einem Wendepunkt. Neue KI-Modelle könnten Angreifern einen gefährlichen Vorsprung verschaffen und die Spielregeln an der Börse neu schreiben.Die Warnung kommt von ganz oben. Nikesh Arora, Chef von Palo Alto Networks, zeichnet ein Szenario, das Investoren aufhorchen lässt: Künstliche Intelligenz entwickelt sich nicht nur zum Schutzschild, sondern zunehmend zur Angriffswaffe. Im Zentrum der Sorge stehen dabei die neuesten Modelle von Anthropic und OpenAI. Deren Fähigkeiten wachsen rasant und mit ihnen die Möglichkeit, Schwachstellen automatisiert und in großem Stil auszunutzen. "Die Leistungsfähigkeit der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE