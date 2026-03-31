PEKING (dpa-AFX) - Peking hat die Fahrt von drei chinesischen Schiffen durch die Straße von Hormus bestätigt. Die Schiffe hätten die Route "kürzlich" und nach Abstimmung mit allen Seiten passiert, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking.

Weiter erklärte Mao, die Straße von Hormus und ihre angrenzenden Gewässer seien wichtige Handelswege für Güter und Energie. China rufe dazu auf, schnellstmöglich einen Waffenstillstand zu erreichen und die Stabilität im Persischen Golf wiederherzustellen. Nähere Angaben zu den Schiffen und ihrer Fracht machte Mao nicht.

Zuvor hatte es in Medienberichten unter Berufung auf Schifffahrtsdaten geheißen, dass Containerschiffe, die zur chinesischen Staatsreederei Cosco gehörten, die Straße von Hormus passiert hätten. Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran hatten die wichtige Handelsroute nahezu vollständig blockiert. Durch sie werden Waren und Rohstoffe wie Öl transportiert, das China in großen Mengen aus dem Iran importiert./jon/DP/nas