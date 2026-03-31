EQS-News: SYNLAB
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SYNLAB, ein führender Anbieter von medizinischer Diagnostik und Spezialtest in Europa, gab heute bekannt, dass SYNLAB Sverige AB von der Region Stockholm ausgewählt wurde, um medizinische Diagnostikdienstleistungen im gesamten Landkreis anzubieten. Die Entscheidung spiegelt das Vertrauen der Region in SYNLAB als kompetenten und zuverlässigen Partner für die Zukunft des Gesundheitswesens wider.
Die neue Vereinbarung bringt eine moderne und hochwertige medizinische Diagnostiklösung in die Region Stockholm. Sie ermöglicht es SYNLAB, seine Präsenz in der Region auszubauen und einen wesentlichen Teil der diagnostischen Infrastruktur des Gesundheitssystems zu stärken. Der Auftrag umfasst die klinische Chemie einschließlich Pharmakologie, Mikrobiologie, Immunologie sowie Pathologie und Zytologie, ebenso wie die Prozesse, die für eine sichere und effiziente Probenhandhabung erforderlich sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird SYNLAB auch ein Netzwerk von Blutentnahmestellen (BCPs) im westlichen Teil des Landkreises Stockholm, in der Innenstadt und in den südwestlichen Gebieten betreiben. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoption, und der Betriebsstart ist für April 2027 geplant.
"Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, um Labor- und Probenentnahmedienste für die Region Stockholm zu erbringen. Die medizinische Diagnostik ist für das Gesundheitssystem unverzichtbar. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Region den modernen und zuverlässigen Diagnostik Service von SYNLAB auszubauen und einen hohen Mehrwert für Patienten und medizinisches Fachpersonal zu schaffen", sagt Johanna Kristoffersson, Geschäftsführerin von SYNLAB Sverige AB.
Mit seiner langjährigen Erfahrung im Aufbau und Management groß angelegter Betriebe, die auf lokale Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten sind, freut sich SYNLAB darauf, seine Dienstleistungen im Auftrag der Region Stockholm auszuweiten und zu einer exzellenten Versorgung in der gesamten Region beizutragen.
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Über SYNLAB
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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