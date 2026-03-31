Der starke Anstieg bei Öl und Gas hat der Frage der Energiesicherheit eine neue Qualität verliehen. Diese 16 Aktien dürften davon überproportional profitieren. Seit mehr als vier Wochen hält der amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran und die damit einhergehenden Gegenattacken des Landes auf Ziele in der Region, inklusive der Sperrung der Straße von Hormus, nun an. Die Folgen sind weltweit in Form von erheblich gestiegenen Öl- und Gaspreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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