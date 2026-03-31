NORMA hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit den vorläufigen Zahlen stehen und eine schwache, aber erwartete Leistung in einem herausfordernden Umfeld bestätigen. Der dekonsolidierte Gruppenumsatz sank im Jahresvergleich um 6,8 % auf 821,7 Mio. EUR, während das bereinigte EBIT auf 6,3 Mio. EUR fiel, was auf niedrigere Volumina und eine hohe Fixkostenbasis zurückzuführen ist, die teilweise durch Kostensenkungsmaßnahmen ausgeglichen wurden. Die Segmentleistung war gemischt, wobei Mobility & New Energy weiterhin der Hauptbelastungsfaktor war, während die Industrieanwendungen relative Resilienz zeigten, unterstützt durch Umverteilungseffekte. Regional gesehen verzeichneten alle wichtigen Märkte einen Rückgang, mit anhaltender Schwäche in der nachfragebezogenen Automobilindustrie und Währungsrisiken. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert NORMA eine moderate Erholung mit einem Umsatzwachstum von 0-2 % und einer bereinigten EBIT-Marge von 2-4 %, was auf ein Übergangsjahr hindeutet, das sich auf Restrukturierung, Effizienzgewinne und Optimierung der Betriebsabläufe konzentriert. Der Cashflow wird auf 10-20 Mio. EUR geschätzt. Insgesamt lagen die Ergebnisse im Einklang mit den Erwartungen, und das Investment-Case bleibt intakt, unterstützt durch fortlaufende Aktienrückkäufe, den Verkauf des Geschäftsbereichs Wasserwirtschaft und die Verbesserung der Bilanz. Wir sehen ein attraktives Risiko/Rendite-Verhältnis mit begrenztem Abwärtsrisiko und Erholungspotenzial. BUY-Bewertung und Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





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