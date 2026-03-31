Der CHZ-Token von Chiliz zeigt sich seit einigen Tagen in Rally-Laune. Zunächst tat sich der Token an der Abwärtstrendlinie seit Jahresbeginn noch recht schwer rund um einen Ausbruch. Jedoch glückte schließlich dieses Unterfangen und erfuhr mit der gestrigen Performance eine zusätzliche Bestätigung. Neuer Anlauf verspricht Potenzial Ausgehend von der verteidigten Unterstützung bei 0,034 US$ konnte Chiliz innerhalb weniger Tage um mehr als +30% ansteigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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