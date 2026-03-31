Die Strategy-Aktie hat zuletzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In den letzten zehn Handelstagen ging es mit dem Kurs der BTC-Holding um fast -20% nach unten. Und nun wachsen mit einer neuen Nachricht die Zweifel am Geschäftsmodell von Strategy. Zu Recht? Eine Zäsur in der Strategie Es ist eine Nachricht, die man als Strategy-Aktionär oder Anleger, der es noch werden will, genau lesen sollte. Der Bitcoin-Treasurer unterbricht zum ersten Mal seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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