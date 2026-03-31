Leipzig (ots) -Während in vielen Familien Ostereier und Schokohasen gesucht werden, ist der Haema Blut- und Plasmaspendedienst auf der Suche nach Spenderinnen und Spendern. Denn über die Feiertage und in den Ferien bleiben zahlreiche Termine ungenutzt. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an Blut und seinen Bestandteilen unverändert hoch: Sie sind unverzichtbar für die Notfallversorgung, die Behandlung chronischer Erkrankungen, für Operationen und lebenswichtige Therapien. Jede Spende - ob Blut, Plasma oder Thrombozyten - zählt. Deshalb setzt sich Haema auch zu Ostern für die Gesundheit ein und ruft zur Spende auf.Die Behandlung chronischer Erkrankungen macht auch über Ostern keine Pause. So weist beispielsweise die Woche der primären Immundefekte, die kurz nach den Feiertagen vom 22. bis 28. April stattfindet, auf die Situation Betroffener hin. Für ihre jährliche medikamentöse Versorgung werden rund 130 Plasmaspenden benötigt. Plasma kann bislang nicht künstlich hergestellt werden - spenden können gesunde Menschen aber bis zu 60Mal im Jahr."Patientinnen und Patienten sind dringend auf die Spenden angewiesen. Wo andernfalls wiederkehrende Infekte ihre Lebensqualität stark einschränken würden, ermöglicht das aus Blutplasma gewonnene Immunglobulin ihnen, weitgehend unbeschwert am Leben teilzunehmen", so Rudolf E. Meixner, CEO bei Haema. Daher ruft Haema besonders rund um die Feiertage dazu auf, freie Termine nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.Zu Ostern Lebensqualität schenken und Osterüberraschung findenEine Spende dauert nur wenige Minuten. Spenden können gesunde Menschen ab 18, die mindestens 50 Kg auf die Waage bringen. Ein kostenloser Gesundheits-Check mit kleinem Blutbild, Blutdruck und Temperatur gehört zu jeder Spende dazu. So schenken Spenderinnen und Spender nicht nur Lebensqualität und helfen, Leben zu retten, sie behalten auch die eigene Gesundheit im Blick. Und während Haema zu Ostern Spenderinnen und Spender findet, müssen diese auf den Schokohasen auch nicht verzichten, denn in den Haema-Zentren finden sie im Aktionszeitraum auch eine kleine Osterüberraschung. Die haben sie sich dann auch verdient.Die Haema-Spendenzentren sind an den Werktagen regulär geöffnet. Interessierte können online einen Termin vereinbaren unter www.haema.de oder über die MyHaema-App.Für Medienvertreter:Gerne stellen wir auf Anfrage für Ihre Berichterstattung den Kontakt zu Spendern, Mitarbeitenden oder Patienten für ein persönliches Gespräch her.Über HaemaDie Haema GmbH ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 40 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Neben Blut und Blutplasma nimmt Haema an ausgewählten Standorten auch Thrombozyten- und Leukozytenspenden ab. Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Arbeitgeber bietet Haema ein flexibles, modernes und sinnstiftendes Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven nach dem Leitgedanken: "Jobs, wie fürs Leben gemacht". (https://karriere.haema.de/)Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols (https://www.grifols.com/de/home), einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und lebensbedrohlicher Krankheiten.Weitere Informationen zu Haema unter: www.haema.de Link zum Pressebereich: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (haema.de) (https://www.haema.de/unternehmen/pressekontakt/c781)Pressekontakt:Britta DiebelHaema GmbHLandsteinerstraße 104103 LeipzigFon + 49 (0) 341 478 30 16505Mobil + 49 (0) 151 2155 1092Email britta.diebel@haema.deOriginal-Content von: Haema Blutspendedienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57284/6247055