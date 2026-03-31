DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTH 22/28 DE000A30V2V0 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/30 DE000A30V5F6 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/27 DE000A30VG92 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 22/27 DE000A30VPC2 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 22/32 DE000A30VPD0 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/33 DE000A351TP5 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/29 DE000A352BT3 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 16/28 ZZVS DE000DL19S68 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 20/30 DE000DL19U31 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 19/29 DE000DL19UW8 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 22/37 DE000DL19WV6 01.04.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTH 22/28 DE000A30V2V0 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/30 DE000A30V5F6 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/27 DE000A30VG92 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 22/27 DE000A30VPC2 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 22/32 DE000A30VPD0 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/33 DE000A351TP5 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 23/29 DE000A352BT3 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 16/28 ZZVS DE000DL19S68 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 20/30 DE000DL19U31 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 19/29 DE000DL19UW8 01.04.2026 HZE/EOT
DT.BANK MTH 22/37 DE000DL19WV6 01.04.2026 HZE/EOT
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