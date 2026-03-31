Neuss (ots) -Immer mehr Haushalte suchen nach intelligenten Lösungen, um den Alltag zu erleichtern. Smarte Reinigungstechnologie verändert dabei zunehmend, wie Böden gepflegt werden. Tinecos FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (https://de.tineco.com/products/floor-one-s9-artist-steam-pro.html), das Flaggschiff unter den smarten Bodenreinigern der Marke, wird jetzt für seine leistungsstarke und effiziente Reinigung gelobt und von CNN Underscored als "Worth the Hype" ausgezeichnet (https://www.cnn.com/cnn-underscored/home/tineco-floor-one-s9).Die Auszeichnung zeigt die wachsende Nachfrage nach multifunktionalen Geräten, die den Alltag vereinfachen, ohne dass die Leistung darunter leidet. Der FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro vereint Staubsaugen, Wischen und Dampfreinigung in einem einzigen kompakten System und hilft Hausbesitzern, selbst hartnäckige Verschmutzungen schnell und effizient zu beseitigen.Im Zentrum des Geräts steht Tinecos fortschrittliche Reinigungstechnologie: Leistungsstarke Saugkraft und Hochtemperaturdampf sorgen für besonders gründliche Ergebnisse. Die HyperSteam-Technologie löst selbst hartnäckigen Schmutz und Fett, während der iLoop Smart Sensor automatisch den Verschmutzungsgrad erkennt und Saugkraft sowie Wasserfluss in Echtzeit anpasst.Der Bodenreiniger ist zudem gezielt für das moderne Zuhause konzipiert und bietet maximale Flexibilität und Komfort. Mit dem 180-Grad-Flach-Design erreicht er mühelos Bereiche unter Möbeln und enge Ecken, während die dreiseitige Kantenreinigung Schmutz entlang von Sockelleisten zuverlässig aufnimmt. Nach jeder Reinigung sorgt ein integriertes Selbstreinigungs- und Trocknungssystem dafür, dass Bürste und interne Komponenten automatisch gespült werden und das Gerät jederzeit einsatzbereit bleibt.Diese Funktionen machen den FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro zu einer umfassenden All-in-One-Lösung für die Bodenpflege, die den Anforderungen moderner Haushalte gerecht wird. Durch die Kombination mehrerer Reinigungsschritte in einem Gerät ermöglicht er effizientere und gründlichere Reinigung im Alltag.Die jüngste Auszeichnung durch CNN Underscored unterstreicht das steigende Interesse an smarten Haushaltsgeräten, die Innovation, Benutzerfreundlichkeit und durchdachtes Design verbinden. Produkte wie der FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro zeigen, wie intelligente Bodenpflege das Reinigungserlebnis erheblich verbessern kann.Der FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro ist bei führenden Einzelhändlern sowie online erhältlich, unter anderem über Amazon (https://www.amazon.de/Tineco-Floor-One-Artist-Flashdry-Selbstreinige/dp/B0FX2MMRK3) und den offiziellen Tineco-Webshop (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s9-artist-steam-pro-nass-und-trockensauger).Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6247062