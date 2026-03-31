Der Goldpreis versucht, sich zu stabilisieren. Auch die Minen haben heute in Australien Anzeichen von Stärke gezeigt. "Wir sind saisonal nun in diesem Fenster, in dem der Sektor in den vergangenen Jahren häufig nach oben gedreht hat", sagt Markus Bußler. Er erinnert die Anleger aber daran: Nicht alles, was möglich ist, ist auch wahrscheinlich. Spekulationen, der Bullenmarkt sei zu Ende, erteilt er eine Absage. "Natürlich ist das möglich, aber in meinen Augen nicht wahrscheinlich."Wahrscheinlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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