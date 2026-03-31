Die Platform Group (TPG) setzt ihre Expansion im Bereich Optics & Hearing durch weitere Akquisitionen fort und zielt auf ein strukturell margenstärkeres Segment mit EBITDA-Margen von 20-25%. Während diese Strategie das Margenprofil der Gruppe verbessern könnte, erhöht sie auch die operationale Komplexität und Kapitalintensität, da das Unternehmen eine physische Einzelhandelspräsenz aufbaut. Die bevorstehenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden ein entscheidendes Validierungsereignis darstellen, wobei die Investoren den Fokus auf die Qualität der Erträge, die Cash Conversion und die Dynamik des Working Capitals legen werden, anstatt nur auf das Wachstum zu achten. Für den Moment halten wir unsere Schätzungen aufrecht, bestätigen unser Kursziel von 19,50 EUR und bekräftigen unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
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