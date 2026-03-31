Eine aktuelle Analyse zeigt: Vor allem Bestandskunden verschenken beim Tagesgeld bares Geld. 2,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld - damit wirbt Neobroker Scalable Capital gerade um neue Kund:innen. Das übertrifft deutlich die Angebote vieler Banken und Sparkassen in Deutschland. Laut einer Analyse des Vergleichsportals Verivox zahlt jedes zwölfte Geldhaus hierzulande gar keine Zinsen aufs Tagesgeld. Von den 827 untersuchten Kreditinstituten bieten 65 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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