Das Plattform-Update spiegelt einen Aufstieg um 20 Plätze im GSER-Ranking wider

Der Verband der Regierungen von Kansai hat das Kansai Startup Ecosystem-Portal überarbeitet und damit die globale Kommunikationsplattform der Region für Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen gestärkt.

Gleichzeitig wurde auch die Website "DeepTech Frontier Kansai" aktualisiert, wodurch die internationale Sichtbarkeit des schnell wachsenden Deep-Tech-Ökosystems in Kansai weiter gesteigert wurde.

Das Startup-Ökosystem in Kansai hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnet. Der Gesamtwert des Ökosystems stieg von 2,68 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 3,23 Milliarden USD im Jahr 2025. Zudem stieg Kansai im von Startup Genome veröffentlichten Global Startup Ecosystem Ranking (GSER) um 20 Plätze und kletterte von Rang 99 im Jahr 2023 auf Rang 79 im Jahr 2025, wobei sich das Frühphasen-Finanzierungsvolumen auf 124 Millionen USD belief.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260330359950/de/

Die Stärke von Kansai im Bereich Deep Tech

Kansai stellt ein einzigartiges Ökosystem dar, in dem Grundlagenforschung und industrielle Anwendung räumlich dicht beieinander liegen, und die Konzentration von Universitäten, Forschungseinrichtungen und hochmodernen Fertigungsindustrien ist ein wesentlicher Motor für das Wachstum dieses Ökosystems.

Die Region verfügt in mehreren Schlüsselbereichen über eine starke globale Wettbewerbsfähigkeit, darunter:

• Life Sciences (regenerative Medizin, Arzneimittelforschung, Medizinprodukte)

• Green Tech (Energie der nächsten Generation, Speicherbatterien und fortschrittliche Werkstoffe)

• Advanced Digital Technologies (KI, Quantencomputing, Robotik, Web3)

Forschungsergebnisse aus dem universitären Bereich werden zunehmend über Start-ups kommerzialisiert, was die Position der Region Kansai als forschungsorientiertes Deep-Tech-Ökosystem stärkt.

Die Lücke in der Sichtbarkeit schließen

Trotz seines Wachstums ist Kansai auf der internationalen Bühne im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen ähnlicher Größe weltweit nach wie vor relativ wenig bekannt. Es ist daher wichtig, die Erfolge der Region darunter die Zahl der gegründeten Start-ups und die Höhe der eingeworbenen Finanzmittel einem weltweiten Publikum strategischer zu vermitteln und ihre internationale Sichtbarkeit weiter zu stärken.

Ausbau der globalen Präsenz: DeepTech Frontier Kansai

Als Reaktion auf diese Herausforderungen gab der Verband der Regierungen von Kansai auf dem Osaka Climate Innovation Forum, das am 18. September 2025 im Rahmen der Veranstaltung Global Startup Crossroads Osaka stattfand, seine strategische Ausrichtung für die internationale Kommunikation bekannt.

Diese Initiative führte zur Entwicklung der Kansai Startup Ecosystem Communication Strategy (2025-2029)

Unter der Marke "DeepTech Frontier Kansai" stärkt die Region ihre globale Präsenz durch:

• Steigerung der Markenbekanntheit und Förderung des Engagements für DeepTech Frontier Kansai

• Zusammenstellung von Informationen über regionale Start-ups und deren strategisches Potenzial

• Nutzung globaler Datenbanken zur Steigerung der internationalen Sichtbarkeit und Reichweite

Die Strategie fasst Daten zur Start-up-Finanzierung, Bewertungskennzahlen und Forschungsergebnisse in einem strukturierten und kontinuierlich aktualisierten englischsprachigen Kommunikationsrahmen zusammen.

Der Eintritt in eine neue Phase des globalen Engagements

Kansai baut derzeit seine Verbindungen zu internationalen Investoren und globalen Innovationsnetzwerken aus, wobei Deep Tech im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht.

Die überarbeiteten Websites dienen als grundlegende Plattformen, um das Ökosystem der Region zu veranschaulichen und konkrete Möglichkeiten für eine weltweite Zusammenarbeit zu schaffen.

Mit diesen Initiativen möchte Kansai den Dialog mit globalen Investoren, Unternehmen und Partnern aus dem Ökosystem vertiefen und damit den Beginn einer neuen Phase seines Wachstums als international vernetzter Deep-Tech-Hub einläuten.

Mehr erfahren

Kansai Startup Ecosystem Portal

https://kansai-startup-ecosystem.com/en/

DeepTech Frontier Kansai

https://osaka-startup.com/deeptech-frontier/en/

Über die Union of Kansai Governments

Die Union of Kansai Governments ist eine regionale Verwaltungsorganisation, die sich aus acht Präfekturen Osaka, Kyoto, Hyogo, Shiga, Nara, Wakayama, Tottori und Tokushima sowie vier ausgewiesenen Städten Kyoto, Osaka, Sakai und Kobe zusammensetzt. Die Organisation fördert die regionenübergreifende politische Koordinierung, um die wirtschaftliche Entwicklung und die globale Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten Kansai-Region zu stärken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260330359950/de/

Contacts:

Union of Kansai Governments

Kontakt: Regional Industrial Promotion Bureau

Medienkontakt

Osaka Business Development Agency

Startup Support Division (Osaka Innovation Hub)

E-Mail: ohclub@innovation-osaka.jp

TEL: +81-6-6359-3004