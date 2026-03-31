Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im ersten Quartal 2026 wurden am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds rund 140 Mrd. EUR in mehr als 210 Einzelbonds platziert. Dies waren rund 25 Mrd. EUR mehr als noch in Q1 2025, so die Analysten der Helaba.Sowohl im Januar als auch im März seien die Vorjahresmarken deutlich übertroffen worden. Der Ende Februar eskalierende Konflikt mit dem Iran habe nur zu einer kurzen Unterbrechung der Emissionstätigkeit geführt. Insbesondere US-amerikanische Unternehmen, allen voran Amazon mit einer Rekordplatzierung in Höhe von 14,5 Mrd. EUR in acht Tranchen, hätten den Markt am Laufen gehalten. Die gestiegene Unsicherheit mache sich jedoch bei den Finanzierungskosten bemerkbar. Insbesondere die EUR-Swapsätze lägen aktuell deutlich über dem Niveau von Ende Februar. Bei den Risikoprämien sei im Sekundärmarkt insbesondere in den zyklischen Sektoren Automotive und Chemie eine deutlichere Ausweitung feststellbar gewesen. Zudem hätten sich die Neuemissionsprämien im Primärmarkt zuletzt merklich erhöht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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