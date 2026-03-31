© Foto: Ma Zongpeng - picture alliance / PhotoshotEin neuer Börsenkandidat aus Chinas Raumfahrtsektor sorgt für Spannung. GalaxySpace greift nach Kapital - und fordert Starlink direkt heraus.Der chinesische Satellitenhersteller GalaxySpace treibt seine Börsenpläne voran. Das Unternehmen habe den sogenannten Tutoring-Prozess gestartet, berichtet das Staatsmedium Reuters. Dieser Schritt gilt in China als formaler Auftakt für einen möglichen Börsengang. Investmentbanken bereiten dabei das Management gezielt auf regulatorische und kapitalmarktrelevante Anforderungen vor. GalaxySpace folgt damit dem Trend privater Raumfahrtfirmen in China, die verstärkt den Zugang zum Kapitalmarkt suchen. Die Regierung in Peking unterstützt diese Entwicklung …Den vollständigen Artikel lesen
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