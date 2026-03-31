Original-Research: Nanorepro AG - von GBC AG



31.03.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von GBC AG zu Nanorepro AG Unternehmen: Nanorepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Strategische Kapitalerhöhung und operative Weiterentwicklung NanoRepro hat am 24.02.2026 eine Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss erfolgreich vollständig platziert. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden 1,29 Mio. neue Aktien zu EUR 1,50 je Aktie ausgegeben, womit der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös von rund EUR 1,8 Mio. zufließt. Das Grundkapital steigt damit von EUR 12,90 Mio. auf EUR 14,19 Mio. Die Mittel sollen vor allem in die Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums, die Skalierung bestehender Geschäftsfelder und Beteiligungen sowie den Ausbau margenstärkerer Marken- und Lifestyle-Segmente fließen. Wir werten die jüngste Kapitalerhöhung klar positiv. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass die Maßnahme nicht aus einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf heraus erfolgte, sondern primär dazu diente, neue Investoren in die Gesellschaft aufzunehmen, die sich über den Markt nicht in dem gewünschten Umfang engagieren konnten. Dass die Platzierung auf sehr hohe Nachfrage gestoßen ist und sogar überzeichnet war, ist ein wichtiges Signal. Es spricht für ein belastbares Investoreninteresse an der neuen strategischen Ausrichtung und unterstreicht, dass NanoRepro zunehmend als Aufbaucase mit neuem Wachstumspotenzial wahrgenommen wird. Besonders positiv ist zudem, dass nicht nur klassische Finanzinvestoren gewonnen wurden, sondern auch Investoren mit strategischem Mehrwert, die die nächste Entwicklungsphase der Gesellschaft potenziell aktiv begleiten können. Ein wichtiger Werttreiber des Investment Cases bleibt PHLAS. Das mobile Kaltplasma-Gerät für technologiebasierte Hautpflege und Aknebehandlung ist aus unserer Sicht weit mehr als ein Einzelprodukt. NanoRepro baut hier eine Marke mit Plattformcharakter im Premiumsegment auf, die neben dem Geräteverkauf perspektivisch auch wiederkehrende Umsätze über Aufsätze, Verbrauchsprodukte und weitere Produktkategorien ermöglichen kann. Genau darin sehen wir einen zentralen Hebel für eine Neubewertung. Gelingt dieser Ausbau, dürfte sich das Umsatzprofil strukturell verbessern und das Geschäftsmodell mittelfristig planbarer, margenstärker und kapitalmarktfähiger werden. Positiv ist zudem die Art, wie PHLAS bislang aufgebaut wird. Der Rollout wirkt kontrolliert, professionell und datengetrieben. Das Management setzt offenbar nicht auf aggressive Anfangsvermarktung, sondern auf eine saubere operative Skalierung und die schrittweise Optimierung des Vertriebs. Gerade in frühen Consumer-Health- und Premium-Brand-Cases halten wir das für den richtigen Weg. Entscheidend sind belastbare Nachfrage, effiziente Kundenakquisition und eine saubere Vermarktung. Vor diesem Hintergrund sind die ersten positiven Verkaufsindikationen konstruktiv zu werten. Hinzu kommt, dass PHLAS offenbar schrittweise zu einer breiteren Markenwelt ausgebaut werden soll. Das erhöht die strategische Tiefe des Projekts. Insgesamt werten wir die Kombination aus überzeichneter Kapitalerhöhung, der gezielten Aufnahme neuer und teilweise strategischer Investoren sowie dem operativen Aufbau von PHLAS als klar positives Signal. NanoRepro erweitert damit nicht nur den Investorenkreis, sondern stärkt auch die Glaubwürdigkeit des strategischen Umbaus. Wir bestätigen zunächst unser Kursziel von EUR 4,50 und unser Rating Kaufen. Eine aktualisierte Neubewertung werden wir im Rahmen der nächsten veröffentlichten Zahlen vornehmen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260330_Comment_NanoRepro



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

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Fertigstellung: 30.03.2026 (16:45 Uhr)

Erste Weitergabe: 31.03.2026 (12:00 Uhr)



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