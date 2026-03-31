Die Nervosität an den US-Aktienmärkten hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Eine massive Verkaufswelle institutioneller Investoren belastete die Kurse und schürt die Sorge vor einer möglichen Kapitulation. Goldman Sachs gibt folgenden Rat. Vor allem Hedgefonds haben ihre Engagements drastisch reduziert und damit die Abwärtsdynamik verstärkt. Daten von Goldman Sachs zeigen, dass professionelle Anleger bereits die sechste Woche in Folge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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