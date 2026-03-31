Die BYD-Aktie befinde sich Anfang Februar im Aufwärtstrend, insgesamt beträgt der Kursgewinn rund +21%. Allerdings musste der chinesische Autokonzern im Zeitraum von Mai 2025 bis Ende Januar heftige Kursverluste hinnehmen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 11,80 €. Lohnt sich hier ein Einstieg? Benzin- und Dieselpreise als Absatztreiber von E-Fahrzeugen? Seit dem Angriff auf den Iran verteuerten sich die klassischen Treibstoffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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