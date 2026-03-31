Der Softwaresektor steht derzeit unter Druck. Viele Aktien großer Cloud- und SaaS-Unternehmen haben in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren, unter anderem wegen steigender Kosten für künstliche Intelligenz, wachsender Konkurrenz durch neue KI-Tools und einer allgemein skeptischeren Bewertung des Sektors durch Investoren. Doch während einige der gefallenen Titel weiterhin riskant erscheinen, sehen Analysten bei ausgewählten Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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