Wechsel in der Geschäftsführung der PrismaLife AG: Stefan Opel wird ab April 2026 neuer CEO. Er folgt auf Holger Beitz, der seinen Ruhestand antritt. Parallel zur neuen Funktion wird Opel weiterhin das bAV-Geschäft der BarmeniaGothaer leiten, dem Mutterkonzern der PrismaLife. Stefan Opel übernimmt zum 01.04.2026 den Posten des CEO der PrismaLife AG. Er tritt damit die Nachfolge von Holger Beitz an, der nach mehr als elf Jahren als CEO in den Ruhestand geht. Beitz habe die PrismaLife in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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