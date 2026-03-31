Die Wohngebäudeversicherung hat der Branche in den letzten Jahren Kopfschmerzen bereitet. Während vergangenes Jahr eine "Atempause" für die Sparte war, werden wohl weitere Prämienanpassungen folgen. Deshalb ist Prävention in Zukunft entscheidend, um Stabilisierung zu erreichen. Interview mit Dennis Wittkamp, Fachkoordinator für Schaden-/Unfallversicherung bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbHHerr Wittkamp, die Wohngebäudeversicherung galt in den letzten Jahren neben der Kfz-Versicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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