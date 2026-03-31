Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH
/ Schlagwort(e): Fonds
Berlin, 31. März 2026 - BIT Capital wurde für den aktiv gemanagten Aktienfonds BIT Global Technology Leaders R-I (ISIN: DE000A2N8127) mit dem renommierten LSEG Lipper Europe Active Award 2026 in der Kategorie Equity Global ausgezeichnet. Der Preis würdigt Fonds und Asset Manager, die über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Wertentwicklung im Vergleich zu ihren Peers erzielen.
Unabhängige Methodologie
Differenzierung vom Technologie-Mainstream
Human x Tech im Co-Intelligenz-Modell
Strikte Bewertungsdisziplin
Wiederholt ausgezeichnet
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The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com Although LSEG makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by LSEG Lipper.
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.