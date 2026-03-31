Datum der Anmeldung:
30.03.2026
Aktenzeichen:
B8-41/26
Unternehmen:
Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG, Aachen; Erwerb von 50 % und gemeinsamer Kontrolle an der Windpark Diesdorf GmbH, und der Windpark Dähre GmbH, beide Hildesheim;
Produktmärkte:
EEG-Strom
30.03.2026
Aktenzeichen:
B8-41/26
Unternehmen:
Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG, Aachen; Erwerb von 50 % und gemeinsamer Kontrolle an der Windpark Diesdorf GmbH, und der Windpark Dähre GmbH, beide Hildesheim;
Produktmärkte:
EEG-Strom
© 2026 Bundeskartellamt