Datum der Anmeldung:
27.03.2026
Aktenzeichen:
B3-50/26
Unternehmen:
Pichlmayr Pflegemanagement GmbH, Eggenfelden (VidaCura/Apheon); Erwerb sämtlicher Anteile und Kontrolle über Alten- und Pflegeheim Betriebs GmbH Stefan Mayer - Alois Reif; u.a. sowie Josephihof Senioren und Pflegeheim Betriebs GmbH, alle Prien am Chiemsee
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Seniorenheime, Tages- Kurzzeit- und vollstationäre Pflege auch für Demenzkranke
27.03.2026
Aktenzeichen:
B3-50/26
Unternehmen:
Pichlmayr Pflegemanagement GmbH, Eggenfelden (VidaCura/Apheon); Erwerb sämtlicher Anteile und Kontrolle über Alten- und Pflegeheim Betriebs GmbH Stefan Mayer - Alois Reif; u.a. sowie Josephihof Senioren und Pflegeheim Betriebs GmbH, alle Prien am Chiemsee
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Seniorenheime, Tages- Kurzzeit- und vollstationäre Pflege auch für Demenzkranke
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