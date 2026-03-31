Datum der Anmeldung:
26.03.2026
Aktenzeichen:
B1-60/26
Unternehmen:
EP Power Minerals GmbH, Oberhausen und OVET Holding B.V., Terneuzen (Niederlande)/Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Van Gogh B.V., Vlissingen-Oost (Niederlande)
Produktmärkte:
Terminaldienstleistungen für Trockenschüttgüter
26.03.2026
Aktenzeichen:
B1-60/26
Unternehmen:
EP Power Minerals GmbH, Oberhausen und OVET Holding B.V., Terneuzen (Niederlande)/Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Van Gogh B.V., Vlissingen-Oost (Niederlande)
Produktmärkte:
Terminaldienstleistungen für Trockenschüttgüter
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