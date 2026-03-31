Bonn (ots) -phoenix sendet die komplette ZDF-Doku-Reihe am Donnerstag ab 20.15 Uhr.Die ZDF-Doku-Reihe "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" taucht tief ein in eine sonst verschlossene Welt, die meist hinter verschlossenen Türen stattfindet. Über ein Jahr lang wurden Diplomaten des Auswärtigen Amts exklusiv mit der Kamera begleitet: auf Reisen in politische Machtzentren, zu Krisenschauplätzen und an Orte, die eher selten im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Dort zeigt sich, wie Beziehungen gepflegt, Konflikte eingedämmt und Entscheidungen vorbereitet werden, lange bevor sie Schlagzeilen machen. Eine außergewöhnlich nahe und exklusive Beobachtung jener Arbeit zwischen internationalen Strategien und Allianzen im Umbruch.Die vier-teilige Doku von Fabian Herriger und Marisa Uphoff startet am Donnerstagabend um 20.15 Uhr mit der ersten Folge "Zerreißprobe". Sie dokumentiert den Dienstantritt des deutschen Botschafters in Washington. Gleichzeitig zeigt die Folge mehrere Diplomaten auf dem Weg nach Damaskus, um dort die Arbeit in der Botschaft wieder aufnehmen zu können.Weiter geht es um 20.55 Uhr mit der zweiten Folge "Konfliktlinien": Der jüngste Angriff von Israel und den USA auf Iran stellt auch das Außenministerium vor neue Herausforderungen. Genauso wie schon im so genannten "Zwölf-Tage-Krieg" im vergangenen Jahr. Diese Folge blickt zurück und zeigt, wie der Botschafter in Israel seinen Einsatz in Tel Aviv in einer Phase dramatischer Eskalation erlebt. Vor Ort wird Diplomatie zur andauernden Krisenarbeit. Ob Gaza, Iran oder die Situation im Westjordanland - immer wieder ist Fingerspitzengefühl gefragt.Anschließend zeigt die dritte Folge "Machtwechsel" um 21.35 Uhr den Wechsel an der Spitze des Außenministeriums: Für die einen war Annalena Baerbock zu moralisch, zu belehrend, für die anderen nicht konsequent genug. Ihre Amtszeit endet in einer Phase wachsender Unsicherheit. Der neue Außenminister Johann Wadephul wird nun das Auswärtige Amt entsprechend seiner Vorstellungen prägen.Der letzte Teil der Doku-Reihe "Einflusskämpfe" um 22.15 Uhr bei phoenix blickt auf die Botschaften, die eher wie Randposten der Weltpolitik wirken: in Ruanda, Singapur oder auf den Fidschi-Inseln werden jedoch strategische Partnerschaften geknüpft - auch als Gegengewicht zu Chinas wachsendem Einfluss in Afrika und im Indopazifik.Die ZDF-Doku-Reihe "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" zeigt ein ungewöhnlich dichtes Bild von Diplomatie im 21. Jahrhundert: keine abstrakte Staatskunst, sondern konkrete Arbeit von Menschen, die weltweit unterwegs sind, um Dialog möglich zu machen. "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt" erzählt von dieser oft unsichtbaren Tätigkeit - und davon, warum sie unverzichtbar ist.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6247178