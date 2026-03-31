"Es geht nicht mehr nur um Fahrzeuge, sondern um Energie". Mit diesem klaren Statement eröffnete Pierre Rudolph, Senior Fleet Manager für den DACH-Raum bei HelloFresh, seinen Praxisbericht bei electrive LIVE. Der Logistikexperte räumte mit der Vorstellung auf, dass die Umstellung auf E-Mobilität lediglich ein Austausch der Fahrzeuge sei. Stattdessen beschrieb er einen tiefgreifenden Transformationsprozess, bei dem die "Last Mile" der Lebensmittellogistik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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