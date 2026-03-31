DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei 2-jährigen Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag zweijährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 10. März.
=== Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 15. März 2028 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,735 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR Marktpflegequote 1,189 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,6) Durchschnittsrend. 2,62% (2,27%) Wertstellung 2. April 2026 ===
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March 31, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)
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