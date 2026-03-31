Zirndorf (ots) -Nach einem erfolgreichen Start mit zwei Siegen ins WM-Jahr 2026 richtet sich der Blick der Fans bereits auf das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Ab dem 1. April 2026 sind die neuen DFB-Figuren im ikonischen Playmobil-Format erhältlich - natürlich in den Trikots und Hosen der Nationalmannschaft mit den jeweiligen Rücknummern.Die Kollektion umfasst elf Spieler der deutschen Nationalmannschaft sowie den Bundestrainer als Einzelfiguren. Ergänzt wird das Sortiment durch drei Trainingssets mit integrierter Spielfunktion, in denen weitere Spieler als Figuren mit Kick-Funktion enthalten sind und typische Spielsituationen wie Torschuss oder Training nachgestellt werden können. Als einzelne Figuren werden Oliver Baumann, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Waldemar Anton, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz und Nick Woltemade sowie Bundestrainer Julian Nagelsmann erhältlich sein. Darüber hinaus sind je nach Set die Figuren von Karim Adeyemi und Angelo Stiller, Felix Nmecha sowie Leon Goretzka und Antonio Rüdiger enthalten.Der Verkaufsstart erfolgt am 1. April im Playmobil-Webshop. Im Anschluss werden die Produkte schrittweise im Handel verfügbar sein.Mit der DFB-Kollektion führt Playmobil seine Fußballstrategie konsequent fort. Unter dem Motto "Deine Welt. Dein Stadion." wird Fußball als fester Bestandteil der Markenwelt etabliert - als Kombination aus Sammeln und aktivem Spielerlebnis.Der erfolgreiche Verkaufsstart der limitierten Bundesliga-Edition im vergangenen März hat bereits gezeigt, wie groß das Interesse an Fußball im Playmobil-Format ist. Die hohe Nachfrage und der schnelle Abverkauf unterstreichen die Relevanz des Themas und markieren einen starken Auftakt in ein besonderes Fußballjahr.Während sich das deutsche Team in den kommenden Wochen weiter auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, wächst auch bei den Fans die Vorfreude - von der Kaderbekanntgabe bis hin zum Turnierstart. Genau in dieser Phase schafft Playmobil neue Anknüpfungspunkte, um Fußball nicht nur zu verfolgen, sondern auch selbst zu erleben.Fußball ist dabei weit mehr als ein Spiel: Er verbindet Generationen, schafft gemeinsame Erlebnisse und ist für viele Familien ein fester Bestandteil des Alltags. Genau diese emotionale Verbindung greift Playmobil auf und übersetzt sie in eine Spiel- und Sammelwelt, die Fans jeden Alters anspricht.Mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 baut Playmobil sein Engagement im Fußball weiter aus und schafft neue Anknüpfungspunkte für Fans, Sammlerinnen und Sammler sowie Familien.72258 Oliver Baumann - UVP 4,99 EUR72259 Nico Schlotterbeck UVP 4,99 EUR72260 Jonathan Tah UVP 4,99 EUR72261 Waldemar Anton UVP 4,99 EUR72262 Maximilian Mittelstädt UVP 4,99 EUR72263 David Raum UVP 4,99 EUR72264 Joshua Kimmich UVP 4,99 EUR72265 Florian Wirtz UVP 4,99 EUR72266 Kai Havertz UVP 4,99 EUR72267 Jamal Musiala UVP 4,99 EUR72268 Nick Woltemade UVP 4,99 EUR72257 Julian Nagelsmann UVP 4,99 EUR72256 DFB Spielset Adeyemi und Stiller UVP 9,99 EUR72255 DFB Trainingsstation Nmecha UVP 14,99 EUR72254 DFB Trainingsset Goretzka vs. Rüdiger UVP 39,99 EURwww.playmobil.deÜber den DFBDer Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Dachorganisation des deutschen Fußballs und vertritt rund acht Millionen Mitgliedschaften. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Meisterschaften und Wettbewerben sowie die Vertretung der Interessen der Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Der DFB fördert den Fußball auf allen Ebenen, von der Breiten- bis zur Spitzensportentwicklung, und setzt sich für Fair Play und soziale Verantwortung ein.Seit 2022 bündelt die DFB GmbH & Co. KG die wirtschaftlichen und digitalen Aktivitäten des DFB, einschließlich der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und des DFB-Pokals. Sie bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. und umfasst die Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie sowie IT & Digitales.Über PlaymobilSeit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.Pressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/6247215