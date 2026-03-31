Der Streit mit dem Pentagon scheint Anthropic nicht geschadet zu haben. Erst im Februar konnte das Unternehmen eine Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen. Jetzt laufen Gespräche mit der Wall Street. Anthropic plant offenbar, im Oktober dieses Jahres an die Börse zu gehen. Wie Bloomberg unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen berichtet, hat der Anbieter des Chatbots Claude schon erste Gespräche mit führenden Wall-Street-Banken über deren mögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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