Chartupdate Pulsar Helium: Ausbruch aus der Flagge gelungen - nächstes Ziel: 3,00 CAD

Anzeige / Werbung

Pulsar Helium bricht aus: Flaggenformation bestätigt

Der kanadischen Heliumgesellschaft Pulsar Helium (TSXV PLSR / WKN A3EP2C) gelang (wie im vorigen Chartupdate avisiert) begleitet von massiven Umsätzen der eindeutige Bruch der Flaggenformation nach oben. Dabei wurde intraday die Marke von 2,50 kanadischen Dollar überwunden und mit dem Tageshoch bei 2,69 CAD bereits zwei Drittel des Weges zu 3,00 CAD zurückgelegt.

Der Trendbestätigungsindikator hat sich nun wieder von der neutralen Marke von 100 gelöst und notiert klar darüber im positiven Terrain. Beim komplexeren DMI hat sich nach dem Kaufsignal (grüne Linie kreuzt rote Linie aufwärts) die positive Tendenz fortgesetzt: Grün steigt weiter - Rot fällt weiter. Darüber hinaus steigt die blaue Linie weiter an und signalisiert damit die Zunahme der Stärke des aktuellen Trends.

Noch gut Luft nach oben hat der Money Flow Index (umsatzgewichtete Relative Stärke RSI). Notierte er vor kurzem noch im Bereich von 40 (und damit nicht sehr weit über einer Bewertung als überverkauft - 30 oder weniger) hat er nun nach oben gedreht und steht mit einem Wert von 52 lediglich in der neutralen Zone. Überkauft wäre er ab Werten von 70-80.





Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA7459321039