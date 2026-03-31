© Foto: Christoph Hardt - picture alliance / Panama PicturesMit über einer Milliarde US-Dollar investiert Microsoft in Thailands KI-Zukunft. Regierung und Konzern sprechen von einem Wendepunkt für Wirtschaft und Jobs.Der US-Technologiekonzern Microsoft treibt seine Expansion in Asien massiv voran. Nach einem Treffen von Präsident Brad Smith mit Premierminister Anutin Charnvirakul kündigt das Unternehmen Investitionen von mehr als eine Milliarde US-Dollar bis 2028 an. Das Kapital fließt in Cloud- und KI-Infrastruktur sowie in den laufenden Betrieb. Die Initiative ist Teil eines globalen Programms zur Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit durch künstliche Intelligenz. Die Aktie von Microsoft legte vorbörslich zwar um 1,4 Prozent auf 364 …Den vollständigen Artikel lesen
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