Die am Vortag schwungvoll eingeleitete Erholung bei Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) hat sich am Dienstag zu einer echten Kursrallye ausgeweitet. Die Aktie des Versandhändlers legte im Tagesverlauf um beeindruckende 11,33 % zu und notiert aktuell bei 36,76 Euro. Damit knüpfen die Titel nahtlos an die Gewinne vom Montag an und setzen sich deutlich von ihrem erst kürzlich erreichten Tiefstand seit 2019 ab. Auslöser für den Kurssprung sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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