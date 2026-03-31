Wichtige Börsen- und Handelstermine im ÜberblickZur Wochenmitte richtet sich der Blick der Märkte auf einen entscheidenden Taktgeber: die globale Industrie. Frische Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA liefern Hinweise darauf, ob die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt - oder weiter an Schwung verliert. Besonders brisant: In den USA stehen mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index gleich zwei richtungsweisende Daten an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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