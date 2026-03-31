Ohio, USA (ots) -Jiannis Papadakis, Director of Solutions Engineering bei Keyfactor erklärt: Für Unternehmen, die in immer größerem Umfang auf moderne, autonome KI-Agenten setzen, stellen Prompt-Injection-Angriffe derzeit eine der größten und komplexesten Sicherheitsbedrohungen dar.Klassische Cybersicherheitsmaßnahmen greifen bei dieser Art von Angriffen ins Leere. Web Application Firewalls etwa sind nur darauf trainiert, vorhersehbare syntaktische Muster wie SQL-Injections zu blockieren. Prompt Injection nutzt jedoch natürliche Sprache. Der Angriff liegt nicht in der Syntax, sondern in der Semantik verborgen. Auch statische Filterregeln versagen in aller Regel, da Angreifer verbotene Wörter leicht durch Synonyme oder komplexe Umschreibungen ersetzen können.Die effektivste Lösung ist hier die Implementierung einer Architektur zur kryptografischen Prompt-Signierung (Prompt Signing). Dieses Konzept adaptiert das bewährte Modell des Software-Code-Signings und überträgt es auf natürlichsprachliche Anweisungen für KI-Systeme. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass das Sprachmodell bösartige Eingaben selbst erkennt, wird dem KI-Agenten eine strikte Validierungsebene vorgeschaltet. Bevor eine Anweisung den Agenten überhaupt erreicht, muss sie von einer autorisierten Quelle digital signiert werden. Die privaten Signaturschlüssel werden dabei zentral und hochsicher, beispielsweise in Hardware-Sicherheitsmodulen (HSMs), verwahrt.Der kritische Moment ist die Verifizierung vor der eigentlichen Ausführung. Das System, in dem der KI-Agent operiert, fängt jede eingehende Direktive ab und unterzieht sie einer kompromisslosen Prüfung. Drei Eigenschaften müssen hierbei zweifelsfrei kryptografisch nachgewiesen werden können: Authentizität, Integrität und Aktualität (Replay-Schutz).Nur wenn alle drei Prüfungen erfolgreich verlaufen, wird die Anweisung zur Ausführung an das KI-Modell weitergeleitet. Schlägt auch nur eine Prüfung fehl, wird die Eingabe sofort verworfen. Durch diesen Ansatz wird die Autorisierung von der anfälligen Textinterpretation des Sprachmodells entkoppelt und auf eine mathematisch fundierte, kryptografische Vertrauenskette verlagert. So kann effektiv verhindert werden, dass Angreifer durch eingeschleuste Prompts die Kontrolle über autonome Unternehmens-KIs übernehmen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGSimon GundelDr. Torben Gülstorffkeyfactor@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Keyfactor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168738/6247238