Ein internationales Forschungsteam hat einen gigantischen Weltraum-Laser entdeckt, der bei einer Kollision zweier Galaxien vor acht Milliarden Jahren entstanden sein dürfte. Für irdische Teleskope sichtbar wird er durch den Gravitationslinseneffekt. Schon 2014 sorgte die Galaxie H-Atlas J142935.3-002836 für Schlagzeilen. Damals entdeckten Astronom:innen, dass dort vor rund acht Milliarden Jahren zwei Galaxien kollidierten. Dabei sollen Hunderte neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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