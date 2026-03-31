Der französische Automobilzulieferer Valeo hat in seinem Werk im indischen Pune eine neue Fertigungslinie für elektrische Antriebssysteme eingeweiht. Dort sollen 3-in-1-E-Achsen für den indischen Autobauer Mahindra gefertigt werden, der diese für E-Autos mit dem Label "Born Electric" verwenden will. Bereits Ende 2023 hatte Valeo von Mahindra einen fast eine Milliarde US-Dollar schweren Auftrag zur Lieferung von Elektroantrieben erhalten. Nun ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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