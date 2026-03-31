Nordique Resources Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in WestGold Metals Corp. ändern und sein Tickersymbol an der Canadian Securities Exchange in "WGM" umwandeln wird.



Die Namens- und Symboländerung wurde vom Vorstand des Unternehmens sowie von der CSE genehmigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel mit seinen Stammaktien an der CSE unter dem neuen Namen und dem neuen Tickersymbol am 2. April 2026 aufgenommen wird. Zudem hat das Unternehmen beantragt, seine Stammaktien an der OTCQB unter dem Symbol WGMTF notieren zu lassen. Der Handel wird voraussichtlich am selben Tag beginnen.



Im Zusammenhang mit der Namens- und Symboländerung erhält das Unternehmen die neue CUSIP-Nummer 96033F105 und die neue ISIN-Nummer CA96033F1053.



Die Namens- und Symboländerung spiegelt die sich weiterentwickelnde strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Goldexplorationsmöglichkeiten in Nordamerika wider. Ebenso spiegelt sie die Erneuerung des Führungsteams nach der kürzlichen Ernennung eines neuen Chief Executive Officers wider. Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen beschlossen, die Lizenzen für das Fairview-Projekt in British Columbia nicht zu verlängern, da diese nicht mehr als Kernbestandteil der Strategie angesehen werden. Das Unternehmen behält seine Beteiligung am Isoneva-Projekt in Finnland weiterhin bei und evaluiert gleichzeitig aktiv eine Reihe von Möglichkeiten, die mit seinem überarbeiteten geografischen und rohstoffbezogenen Schwerpunkt im Einklang stehen.



Nordique ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung, den Erwerb und die Weiterentwicklung von Goldexplorationsprojekten spezialisiert hat. Das Unternehmen hält eine Beteiligung am Isoneva-Projekt in Zentralfinnland und strebt den Aufbau eines Portfolios hochwertiger Vermögenswerte in vielversprechenden Regionen an.



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