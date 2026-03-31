Diese Aussage ließ aufhorchen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat den heutigen Spritpreis mit früheren Entgelten verglichen. Das Ergebnis: Seit 1960 hat sich der Preis für Super versiebenfacht - von 0,31 auf jetzt 2,08 Euro. Aber: Im gleichen Zeitraum kletterte der Nettolohn um das Zwanzigfache - von 1,29 auf 25,56 Euro pro Stunde. Aktuell arbeitet ein Angestellter knapp fünf Minuten für einen Liter Super E10. Verschärft sich die Lage im Nahen Osten, kann es auch mehr werden, z. B. 6,3 Minuten, wie während der Ölkrise 1974.
Annerose Winkler
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