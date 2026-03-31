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zvoove Group übernimmt KleanApp



31.03.2026 / 14:05 CET/CEST

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Strategische Akquisition der deutschen Plattform für die Gebäudedienstleistung stärkt das End-to-End-Lösungsportfolio von zvoove Clean in Europa MÜNCHEN, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Die zvoove Group , marktführender Anbieter von Software- und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungsbranche, hat die Softwareentwicklung Schittkowski GmbH übernommen - das Unternehmen hinter KleanApp , dem führenden deutschen Softwarespezialisten für operative Front Office-Prozesssteuerung im Facility Management. Diese Akquise ist ein weiterer konsequenter Schritt in der systematischen Wachstumsstrategie von zvoove Clean. Nach der Übernahme der dänischen SaaS-Plattform CleanManager im August 2025 wird das europäische End-to-End-Portfolio damit erneut um eine Fähigkeit erweitert, die auf dem Markt ihresgleichen sucht. KleanApp wurde 2016 von Dr.-Ing. Tobias Schittkowski gegründet und wird von ihm geführt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Eichstätt in Bayern und ist bei einer Vielzahl der größten gewerblichen Reinigungsunternehmen in Deutschland im Einsatz. Die Plattform ermöglicht es Reinigungsunternehmen, geschäftskritische Abläufe zu digitalisieren und zu optimieren - darunter Qualitätsprüfungen, anlassbezogene und geplante Audits, DIN-konforme Qualitätsbewertungen, intelligentes Ticketing sowie multimodales Zeiterfassungssystem. Die Lösung kommt in tausenden Objekten und Liegenschaften in der DACH-Region zum Einsatz. Mit dieser Übernahme erweitert zvoove Clean das europäische Multi-Produkt-Portfolio und schafft einen einzigartigen Software-Stack, der den vollständigen operativen Lebenszyklus professioneller Reinigungsunternehmen abdeckt - von der Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung bis hin zu Qualitätskontrolle, Kundenkommunikation und Reporting. "Wir sind dabei, das beste digitale und KI-gestützte Ökosystem für die Reinigungsbranche in Europa aufzubauen", sagt Oliver Muhr, CEO der zvoove Group. "Mit zvoove GDL, fortytools, nocore, Levy, CleanManager und freematica haben wir bereits eine starke Basis. KleanApp schließt eine entscheidende Lücke: tiefes, spezialisiertes Qualitätsmanagement. Reinigungsunternehmen jeder Größe stehen unter wachsendem Druck, Servicequalität gegenüber ihren Kunden nachzuweisen und regulatorische Standards zu erfüllen - KleanApp ist dafür die beste Lösung am Markt. Diese Akquisition zeigt, dass wir uns auf erstklassige Produkte konzentrieren, statt auf generische Zukäufe." Die Reinigungsbranche ist einer der größten Dienstleistungssektoren Europas und ist geprägt von fragmentierten Betriebsstrukturen, hoher Arbeitsintensität und einer wachsenden Nachfrage nach digitaler Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Das erweiterte Portfolio von zvoove Clean greift genau diese strukturellen Entwicklungen auf. Mit der sich beschleunigenden Digitalisierungswelle in der Branche ist zvoove Clean damit in der Lage, bedeutende weitere Marktanteile zu gewinnen. "KleanApp und zvoove arbeiten seit Jahren eng zusammen, mit einer großen gemeinsamen Kundenbasis, die bereits von der Kombination beider Lösungen profitiert", sagt Stefan Kramer, CEO von zvoove Clean. "Diese Übernahme ist der logische nächste Schritt - von der strategischen Partnerschaft zur vollständigen Integration, damit unsere Kunden alle Lösungen aus einer Hand erhalten. Was als strategische Zusammenarbeit begann, ist zu etwas Großem zusammengewachsen. Ich freue mich sehr, Tobias und sein Team dauerhaft und als festen Bestandteil von zvoove Clean willkommen zu heißen." "Ich habe KleanApp vor über 10 Jahren gegründet, weil ich gesehen habe, dass die Reinigungsbranche noch immer in papierbasierten Prozessen feststeckte", sagt Tobias Schittkowski, Gründer und Geschäftsführer von KleanApp. "Der Zusammenschluss mit zvoove ist jetzt genau der richtige nächste Schritt. Wir teilen dieselbe Philosophie: das Leben von Reinigungsprofis durch smarte, praxisnahe Software einfacher machen. Mit der Expertise, den Investitionen und der europäischen Reichweite von zvoove können wir diese Vision deutlich mehr Unternehmen zugutekommen lassen, als wir es jemals im Alleingang geschafft hätten." Über zvoove zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt. Rund 9.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio. Arbeitnehmer, 24 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 970 Mitarbeiter an 26 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika. Über zvoove Clean zvoove Clean ist der Reinigungsbereich der zvoove Group und bietet ein Portfolio spezialisierter SaaS-Lösungen, die den vollständigen operativen Lebenszyklus professioneller Reinigungsunternehmen abdecken - von der Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung bis hin zu Qualitätskontrolle und Compliance-Management. Das Plattform-Ökosystem, bestehend aus zvoove GDL, fortytools, CleanManager, nocore, Leviy, freematica und KleanApp, bedient Reinigungsunternehmen aller Größen in ganz Europa und hilft ihnen, Betriebsabläufe zu digitalisieren, Servicequalität nachzuweisen und in einem sich schnell wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. www.zvoove-clean.com Über KleanApp KleanApp ist eine deutsche SaaS-Plattform für Qualitätskontrolle, Zeiterfassung und Betriebsmanagement in der gewerblichen Reinigungsbranche. Entwickelt von der Softwareentwicklung Schittkowski GmbH mit Sitz in Eichstätt, Bayern, ermöglicht KleanApp Reinigungsunternehmen die Durchführung digitaler Qualitätsaudits, die Verwaltung von Tickets und Sonderaufträgen sowie die Erfassung der Mitarbeiteranwesenheit in Echtzeit via NFC, Barcode und Terminal-Technologien. Als vertrauenswürdiger Partner führender Branchenbetreiber - darunter 7 der Top-20-Facility-Unternehmen in Deutschland - ist KleanApp auf Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und nahtlose Integration in bestehende Unternehmenssysteme ausgelegt. www.kleanapp.net . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2945455/zvoove_Group_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-group-ubernimmt-kleanapp-302728607.html



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