Hannover (ots) -Luxusreiseveranstalter setzt auf exklusive Safaris, besondere Unterkünfte und ausgewählte RoutenSüdafrika vereint auf überschaubarem Raum eine außergewöhnliche landschaftliche und kulturelle Vielfalt - von Metropolen über Küstenlandschaften bis hin zu artenreichen Wildreservaten. Feinreisen, der Luxusreiseveranstalter der America Unlimited Gruppe, bietet hierfür individuell geplante Reisen, die besonderen Wert auf hochwertige Unterkünfte, private Erlebnisse und gut abgestimmte Routen legen. Drei Touren von Feinreisen zeigen die Angebotsvielfalt von Reisen auf hohem Niveau.Luxury South Africa: Kapstadt, Garten-Route & Private Game ReserveDiese 14-tägige Reise kombiniert klassische Südafrika-Stationen mit ausgewählten Unterkünften und einem hohen Maß an individueller Gestaltung. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Naturerlebnis und Komfort - von der Stadt bis in die Wildnis.Der Luxus dieser Reise zeigt sich vor allem in den Unterkünften und der Dramaturgie der Route: In Kapstadt und entlang der Garden Route werden kleinere, hochwertige Hotels und Lodges genutzt, während das private Wildreservat bewusst fern größerer Nationalparks gewählt ist. Dort haben die Gäste die Möglichkeit zu intensiven Tierbeobachtungen in ruhiger Atmosphäre auf unterschiedlichen Safaris - etwa bei einer Kanufahrt oder Bootstour, beim Wandern oder auf einem ReitausflugSouth Africa's Finest - Zwischen Savanne und AtlantikMit 21 Tagen ist diese Reise deutlich umfangreicher angelegt und richtet sich an Gäste, die Südafrika tiefgehend erleben möchten. Sie verbindet abgelegene Regionen mit bekannten Highlights und setzt stark auf exklusive Transfers und außergewöhnliche Unterkünfte. Die Reise startet mit einem Privatflug in die Kalahari, wo die Gäste in einem privaten Wildreservat (Tswalu Kalahari Reserve) an geführten Safaris teilnehmen können. Weitere Highlights sind ein Helikopterflug über Kapstadt, Pirschfahrten im Londolozi Private Game Reserve mit hoher Chance, die "Big Five" zu sehen und eine private Tour in den Winelands.Der Luxus liegt hier vor allem in dem Besuch entlegener Orte, die sonst nur schwer erreichbar sind, und der Qualität der Safari-Erlebnisse in Kombination mit einem sehr persönlichen Service, großzügigen Lodges und viel Privatsphäre.Südafrikas Seele: Weltstadt, Wale und WeinDiese achttägige Reise konzentriert sich auf die Kapregion und verbindet Natur, Genuss und ausgewählte Unterkünfte auf kompakter Strecke. Sie eignet sich besonders für Reisende mit begrenzter Zeit, die dennoch Wert auf Qualität und Atmosphäre legen. Die Tour lässt sich hervorragend mit eindrucksvollen Tiererlebnissen in Botswana kombinieren.Der Luxus dieser Reise zeigt sich weniger in abgelegenen Regionen als vielmehr in der Lage und Qualität der Unterkünfte: stilvolle Boutique-Hotels, teils mit Blick auf den Ozean, sowie sorgfältig ausgewählte Weingüter prägen das Erlebnis. Saisonale Highlights wie Walbeobachtungen entlang der Küste ergänzen das Programm und schaffen besondere Naturmomente."Südafrika bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Reiseerlebnissen - genau das macht das Land so spannend für unsere Gäste. Unser Anspruch ist es, diese Vielfalt so zu kombinieren, dass daraus eine stimmige Reise entsteht: mit besonderen Unterkünften, gut gewählten Routen und Safari-Erlebnissen, die bewusst Raum für Ruhe und intensive Naturbeobachtungen lassen", sagt Melf Türkis, Director Business Development & Product bei America Unlimited."Mit unseren Südafrika-Reisen möchten wir unterschiedliche Zugänge zum Land ermöglichen - von der klassischen Rundreise mit Safari über Aufenthalte in exklusiven Reservaten bis hin zu kürzeren Genussreisen in der Kapregion", so Türkis.Über Feinreisen:Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.Pressekontakt:Felicitas HelmisKC3 GmbH+49 170 9632952Original-Content von: Feinreisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169947/6247295