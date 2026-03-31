Hierzulande gib es etwa 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden ganz oder teilweise steuerfrei "aus der Substanz" ausbezahlen. Anfang Mai ist ein Nutzfahrzeugsysteme-Hersteller aus dem hessischen Neu-Isenburg an der Reihe. Details zur geplanten Dividendenzahlung: Auf der Hauptversammlung der Jost Werke SE soll am 7. Mai 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie beschlossen werden, die - wie schon im Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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