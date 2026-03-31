Köln (ots) -Dank einer etwas zu großzügigen Warenplanung während der vergangenen Weihnachtszeit verfügt der Kölner Online-Fotoservice Pixum nun über umfassende Bestände an hochwertiger Schokoladenfüllung für seine Foto-Adventskalender. Da die Kapazitäten für die Hochsaison maximiert wurden, verblieb nach Abschluss der Produktion ein Überschuss von mehreren hundert Kilo Schokolade, was rund 50.000 Ferrero Küsschen entspricht - deutlich mehr als von allen 160 Pixum Mitarbeitenden gemeinsam vernascht werden könnten.Um die hochwertigen Lebensmittel optimal zu nutzen, entschied sich das Unternehmen, die kleinen Köstlichkeiten in großem Umfang an gemeinnützige Einrichtungen in Köln zu spenden. Auf diese Weise möchte Pixum möglichst vielen Menschen pünktlich zu Ostern ein süßes Lächeln schenken. Zu den Empfängern zählen die Kölner Tafeln, der Verein Sack e.V., die Kliniken Köln, das Bethanien Kinderdorf, die Diakonie Michaelshoven, der Fußballverein Viktoria Köln 1904 e.V. und die Obdachlosenhilfe Care 4 Cologne e.V..Soziales Engagement ist für Pixum seit vielen Jahren Herzenssache. Gemeinsam mit lokalen Vereinen haben die Mitarbeitenden in Köln bereits hunderte Bäume gepflanzt, das Rheinufer von Müll befreit und Spielnachmittage für Kinder organisiert. Auch bei den aktuellen Schokoladenspenden packt das Pixum Team tatkräftig mit an, um die Logistik zu unterstützen und gleichzeitig die Wertschätzung für die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auszudrücken.So wurde aus einer großzügigen Warenplanung letztlich eine herzliche Geste, die zu Ostern vielen Menschen in Köln eine Freude bereiten dürfte.Mehr Informationen zum sozialen Engagement von Pixum gibt es unter: https://pixum.de/nachhaltigkeitPressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Isabel ReuterMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/6247302