Das Unternehmen wurde für seine herausragenden Innovationen im Bereich KI-gestützter, cloud-nativer mobiler Lösungen für terrestrische und nicht-terrestrische Netzwerke ausgezeichnet

WASHINGTON und RICHARDSON, Texas, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das AI-by-Design-Mobilfunknetze entwickelt, gab heute bekannt, dass es bei den "Satellite Mobile Innovation Awards" 2026 den "President's Award for Outstanding Innovation" gewonnen hat. Die Veranstaltung wurde von der Mobile Satellite Users Association (MSUA) organisiert, einer globalen gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, den Nutzern und Innovatoren von Satellitenmobilfunklösungen eine Stimme zu geben. Das Thema der diesjährigen Preisverleihung war Satelliten-Mobilfunk, und Mavenir wurde zusammen mit zehn weiteren NTN-Innovatoren im Rahmen eines Festakts während der "Satellite 2026"-Veranstaltung in Washington, D.C., ausgezeichnet.

Mavenir ist ein weltweit führender Anbieter von NTN-Technologie mit einem wachsenden Produktportfolio, das Satellitenbetreibern bewährte, standardkonforme Paketkern- und NTN-RAN-Lösungen anbietet, die für Cloud-native Bereitstellungsumgebungen optimiert sind. Mavenir hat sich als führendes Unternehmen im NTN-Bereich etabliert, indem es den ersten Voice-over-NB-IoT-Anruf über eine nicht-terrestrische Mobilfunkinfrastruktur erfolgreich durchgeführt hat. Diese Innovation hat die NTN-Mobilfunkbranche grundlegend verändert und ihr einen erheblichen Schub für ihre weitere Entwicklung verliehen. Mit einer Reihe von Satellitenbetreibern als Kunden, darunter unter anderem Iridium und Terrestar, verbindet Mavenir nicht-terrestrische Netzwerke mit gängigen Mobilfunkdiensten und ermöglicht es Betreibern so, flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, die Netzstabilität zu stärken und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.

"Die Verschmelzung der Mobilfunk- und Satellitenbranche verändert die weltweite Vernetzung grundlegend, und die diesjährigen Preisträger verdeutlichen, wie tiefgreifend die Innovationen in diesen Bereichen sind", sagte Roger Lanctot, Präsident der MSUA. "Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Mobilfunkbranche und seiner bahnbrechenden Zusammenarbeit mit Satellitenanbietern zur Überbrückung der Kluft zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzwerken war Mavenir für unsere Jury die naheliegende Wahl für den President's Award for Outstanding Innovation, und wir gratulieren dem Unternehmen herzlich."

"Nicht-terrestrische Direct-to-Device-Dienste läuten eine neue Ära der Konnektivität ein und sorgen weltweit für eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung im Außenbereich, selbst an den entlegensten Orten", sagte Sachin Karkala, EVP & GM, NTN Solutions bei Mavenir. "Bei Mavenir arbeiten wir sowohl mit Mobilfunk- als auch mit Satellitenbetreibern zusammen, um die Konvergenz von terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzen voranzutreiben. Unsere AI-by-Design-NTN-Architektur bietet nicht nur Netzabdeckung, sondern auch eine skalierbare Serviceplattform für kontinuierliche Innovation. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit durch die MSUA und möchten auch den anderen Preisträgern herzlich gratulieren."

Weitere Informationen darüber, wie die NTN-Lösungen von Mavenir es Netzbetreibern ermöglichen, zuverlässige Konnektivitätslösungen in Gebieten bereitzustellen, die für herkömmliche bodengestützte Netzwerke nicht erreichbar sind, indem sie Satelliten nutzen, die in verschiedenen Erdumlaufbahnen operieren - niedrige (LEO), mittlere (MEO) und geostationäre (GEO) sowie Höhenplattformen (HAPS) und Drohnen nutzen, besuchen Sie https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/.

Hinweise für Redakteure:

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Erfahren Sie mehr darüber, wie der "AI-by-Design"-Ansatz von Mavenir NTN von einer bloßen Abdeckungserweiterung in eine skalierbare, autonome Serviceplattform verwandelt. Das kürzlich veröffentlichte Whitepaper ansehen: AI-by-Design NTN RAN: Future of AI in Telecom

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Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.



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Emmanuela Spiteri

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