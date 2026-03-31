EQS-News: Midea Building Technologies
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MAILAND, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto "Green Vision, Blue Future" ("Grüne Vision, blaue Zukunft") nutzte Midea die Gelegenheit, um seine neuesten nachhaltigen Heiz- und Kühllösungen vorzustellen und eine bahnbrechende Weiterentwicklung seines professionellen Service-Ökosystems zu präsentieren. Über die Produktqualität hinaus geht Midea mit dem "Midea HVAC Professional Service System" einen Schritt weiter und erweitert sein Serviceangebot um ein ganzheitliches Konzept, das den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte abdeckt.
Um der Initiative mehr Gewicht zu verleihen, war eine Reihe hochrangiger Führungskräfte anwesend, darunter Alex Zhu (Geschäftsführer von Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (Geschäftsführer von Midea Building Technologies), Meteor Liu (Geschäftsführer von Midea Kitchen & Water Heater Appliances) und Alberto Di Luzio (Geschäftsführer von Midea Italia). Ein Bereich des Messestandes war der Demonstration der drei Säulen des Service-Ökosystems gewidmet:
Ein perfektes Beispiel für diesen partnerschaftlichen Ansatz war die gemeinsam mit dem italienischen HLK-Verband Assoclima veranstaltete Podiumsdiskussion zum Thema "Installateure als Treiber der Energiewende". Im Mittelpunkt des Dialogs stand der globale Übergang von einem "produktorientierten" Modell zu einem integrierten "Produkt + Service"-Ansatz, wobei Schlüsselthemen wie die Standardisierung von Installationen und die Verbesserung der Fachkompetenz professioneller Installateure behandelt wurden, um ein tieferes Vertrauen bei den Kunden aufzubauen.
Als Ergänzung zu seinem Serviceangebot präsentierte Midea eine beeindruckende Palette an Flaggschiffprodukten und regionalen Erfolgsgeschichten:
Innovation, modernste Technologien und die Weiterentwicklung des Service- und Partnerprogramms von Midea verändern das Gesicht der HLK-Branche.
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31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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