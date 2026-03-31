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MCE 2026: Midea stellt sein professionelles Service-Ökosystem unter dem Motto "Green Vision, Blue Future" vor



31.03.2026 / 14:25 CET/CEST

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MAILAND, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto "Green Vision, Blue Future" ("Grüne Vision, blaue Zukunft") nutzte Midea die Gelegenheit, um seine neuesten nachhaltigen Heiz- und Kühllösungen vorzustellen und eine bahnbrechende Weiterentwicklung seines professionellen Service-Ökosystems zu präsentieren. Über die Produktqualität hinaus geht Midea mit dem "Midea HVAC Professional Service System" einen Schritt weiter und erweitert sein Serviceangebot um ein ganzheitliches Konzept, das den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte abdeckt. Um der Initiative mehr Gewicht zu verleihen, war eine Reihe hochrangiger Führungskräfte anwesend, darunter Alex Zhu (Geschäftsführer von Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (Geschäftsführer von Midea Building Technologies), Meteor Liu (Geschäftsführer von Midea Kitchen & Water Heater Appliances) und Alberto Di Luzio (Geschäftsführer von Midea Italia). Ein Bereich des Messestandes war der Demonstration der drei Säulen des Service-Ökosystems gewidmet: Midea Club : Ein globales Installations-Incentive-Programm, das bereits in 21 Ländern mit über 210.000 registrierten Mitgliedern aktiv ist. Über 400 Millionen Installationen wurden bereits abgeschlossen. Installateure haben Anteil an diesem Erfolg, indem sie sich für Prämien qualifizieren. Die Plattform bietet zusätzliche Vorteile wie kostenlose Schulungen, KI-gestützte Tools und vor allem neue Geschäftsmöglichkeiten durch intelligente Nachbetreuung.

: Ein globales Installations-Incentive-Programm, das bereits in 21 Ländern mit über 210.000 registrierten Mitgliedern aktiv ist. Über 400 Millionen Installationen wurden bereits abgeschlossen. Installateure haben Anteil an diesem Erfolg, indem sie sich für Prämien qualifizieren. Die Plattform bietet zusätzliche Vorteile wie kostenlose Schulungen, KI-gestützte Tools und vor allem neue Geschäftsmöglichkeiten durch intelligente Nachbetreuung. Midea Solutions Hub : Midea arbeitet mit lokalen Partnern zusammen, um Geschäfte einzurichten, die als professionelle Gemeinschaftsräume für Produktpräsentation und -anpassung dienen und gleichzeitig als Abholstellen für Installateure fungieren, um deren täglichen Arbeitsablauf zu optimieren.

: Midea arbeitet mit lokalen Partnern zusammen, um Geschäfte einzurichten, die als professionelle Gemeinschaftsräume für Produktpräsentation und -anpassung dienen und gleichzeitig als Abholstellen für Installateure fungieren, um deren täglichen Arbeitsablauf zu optimieren. Blue Service & Midea Academy: Das Rückgrat des technischen Supports von Midea. Allein in Italien betreibt Midea über 170 Servicezentren, darunter acht spezialisierte Blue-Service-Hubs, die als Mikro-Logistikzentren für Originalersatzteile fungieren. Dieses Netzwerk gewährleistet einen schnellen und hochwertigen Service, bietet technische Schulungen an, stärkt die lokale Präsenz der Marke und schafft Vertrauen. Ein perfektes Beispiel für diesen partnerschaftlichen Ansatz war die gemeinsam mit dem italienischen HLK-Verband Assoclima veranstaltete Podiumsdiskussion zum Thema "Installateure als Treiber der Energiewende". Im Mittelpunkt des Dialogs stand der globale Übergang von einem "produktorientierten" Modell zu einem integrierten "Produkt + Service"-Ansatz, wobei Schlüsselthemen wie die Standardisierung von Installationen und die Verbesserung der Fachkompetenz professioneller Installateure behandelt wurden, um ein tieferes Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Als Ergänzung zu seinem Serviceangebot präsentierte Midea eine beeindruckende Palette an Flaggschiffprodukten und regionalen Erfolgsgeschichten: Klimaanlagen für Privathaushalte (RAC) : Midea hob stolz den jüngsten Erfolg der Einführung seiner R290-Split-Klimaanlagen in Malta hervor - ein hervorragendes Erfolgsmodell für den Rest Europas. Ebenfalls vorgestellt wurde die H-Pack-Innenwärmepumpe, die für ihr installateurfreundliches Design mit dem MCE Excellence Award ausgezeichnet wurde. Die beliebte PortaSplit-Reihe, die vom TIME-Magazin als eine der "Besten Erfindungen des Jahres 2025" ausgezeichnet wurde, feierte mit dem neuen Produkt PortaSplit Cool ihr Debüt. Solstice zog ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich mit seiner KI-gestützten Energiesparfunktion, die den Verbrauch um über 30 % senkt. Abgerundet wurde das Bild durch MHELIOS, die Energiemanagement- und Speicherlösung, die für dynamische Energiepreise optimiert ist.

: Midea hob stolz den jüngsten Erfolg der Einführung seiner R290-Split-Klimaanlagen in Malta hervor - ein hervorragendes Erfolgsmodell für den Rest Europas. Ebenfalls vorgestellt wurde die H-Pack-Innenwärmepumpe, die für ihr installateurfreundliches Design mit dem MCE Excellence Award ausgezeichnet wurde. Die beliebte PortaSplit-Reihe, die vom TIME-Magazin als eine der "Besten Erfindungen des Jahres 2025" ausgezeichnet wurde, feierte mit dem neuen Produkt PortaSplit Cool ihr Debüt. Solstice zog ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich mit seiner KI-gestützten Energiesparfunktion, die den Verbrauch um über 30 % senkt. Abgerundet wurde das Bild durch MHELIOS, die Energiemanagement- und Speicherlösung, die für dynamische Energiepreise optimiert ist. Midea Building Technologies (MBT) : Das neue V9-VRF-System, ausgestattet mit dem Kältemittel R32 und einer elektronischen Steuerung der zweiten Generation, war einer der Schwerpunkte im Ausstellungsbereich für gewerbliche Lösungen. MBT stellte ein komplettes Sortiment an R290-Wärmepumpen und Kühlsystemen für Rechenzentren mit Power Usage Effectiveness (PUE)-Werten von bis zu 1,2 vor.

: Das neue V9-VRF-System, ausgestattet mit dem Kältemittel R32 und einer elektronischen Steuerung der zweiten Generation, war einer der Schwerpunkte im Ausstellungsbereich für gewerbliche Lösungen. MBT stellte ein komplettes Sortiment an R290-Wärmepumpen und Kühlsystemen für Rechenzentren mit Power Usage Effectiveness (PUE)-Werten von bis zu 1,2 vor. Küchen- und Warmwasserbereitungsgeräte (KWHA): Als Reaktion auf die Ziele der europäischen Energiewende präsentierte Midea Wärmepumpen-Warmwasserbereiter der Energieeffizienzklasse A++, NOx-arme Gas-Warmwasserbereiter sowie solarintegrierte Modelle, die eine nahtlose Synchronisation mit privaten PV-Anlagen ermöglichen. Die Lösungen legen den Schwerpunkt auf Langlebigkeit (z. B. bei hartem Wasser) und wurden für kleine Wohnräume konzipiert. Innovation, modernste Technologien und die Weiterentwicklung des Service- und Partnerprogramms von Midea verändern das Gesicht der HLK-Branche. Video - https://mma.prnewswire.com/media/2945334/Midea_MCE_2026.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945335/Midea_R290_Solutions.jpg

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